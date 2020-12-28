Елисеев и Павлова выиграли масс-старт на «Рождественской гонке»

Россияне Матвей Елисеев и Евгения Павлова выиграли масс-старт на «Рождественской гонке» в Рупольдинге. Суммарно наша команда зашла на три круга штрафа, чего хватило для уверенной победы.

Вторыми стали немцы Франциска Пройсс и Симон Шемпп, проигравшие нашей паре 18 секунд. Третьи — австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард, которые уступили россиянам 50 секунд.

Итальянцы Вирер и Хофер уступили минуту и 9 секунд, украинцы Семеренко/Пидручный — минуту и 17. Немцы Херманн и Долль минуту и 19 секунд. Чехи Давидова и Крчмарж — минуту и 45 секунд, белорусы Алимбекова и Смольский — минуту и 50 секунд.

Напомним, по итогам масс-старта будет сформирован список для гонки преследования, в которой и будет разыгран главный приз. Отставания в масс-старте традиционно делятся на два. Если команды проиграли больше полутора минут, то будут проигрывать 45 секунд.

Напомним, суммарно в гонках Кубка мира и чемпионата мира россияне не выигрывали медали в 39 гонках кряду.