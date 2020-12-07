Двукратный олимпийский чемпион разнес биатлонистку Павлову за скандальное интервью

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, раскритиковал Евгению Павлову за резонансное интервью «Матч ТВ» после спринта в Контиолахти.

— Да она себе должна бойкот объявить, а не Дмитрию Занину! — заявил Васильев. — Смотрел это интервью в прямом эфире — просто катастрофа. Она себя показала неумным человеком. «Мне не комфортно», «мне не весело», «пусть Леша Волков объяснит». Что за панибратство такое на всю страну? Он тебе не дружок, это твой тренер.

В сборной должны быть люди, которые обучали бы, рассказывали, объясняли. Короче, жизни учили. Биатлонисты большую часть жизни проводят в лесу, а это накладывает определенный отпечаток. Почти никто не читает книжки. В этом смысле меня очень порадовала Казакевич. Оказывается, она любит читать. И ведь это чувствуется. Речь у нее поставленная. Наберется опыта — так вообще шикарно будет говорить. (Владимир Иванов)

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