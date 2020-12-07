Двукратный олимпийский чемпион из России поддержал американский «закон Родченкова»

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев признался, что считает правильным посыл скандального «закона Родченкова».

— Одна из проблем нашего биатлона — допинг, — поделился Васильев. — Нерадивые тренеры ради своей зарплаты и сиюминутного результата идут на такое.

— Мы слышали, что такое было раньше. Неужели происходит до сих пор?

— Ха! Еще как. На детских соревнованиях нет допинг-контроля, так что им вообще по барабану. Ничего не боятся. Поэтому «закон Родченкова», который все ругают, я поддерживаю. Да, он должен быть более справедливым и карательным для всех, включая американцев. Но сама мысль — правильная. Нам тоже нужно вводить уголовную ответственность.

— Так есть уже.

— Сроки должны быть сопоставимы с теми, которые дают за наркотики. Тогда что-то может измениться. А почему нет? Ведь допинг — это то же разрушение организма. Взрослые дядьки гробят организмы маленьких детей. И при сегодняшних реалиях ничего не сделаешь. Я 10 лет руковожу спортивной школой и вижу проблему изнутри, ничего не поменять.

Но у нас есть депутаты Госдумы, которые были спортсменами. В том числе, биатлонистами. Три штуки! Я их только в штуках могу исчислять, потому что от них толку как от козла молока.

Напомним, что «Акт Родченкова», который предусматривает уголовное преследование за причастность к допинговому сговору на соревнованиях с американским участием. Все атлеты, которые используют допинг в соревнованиях с участием спортсменов, спонсоров или транслирующих компаний США могут оказаться под уголовным преследованием в Штатах. Максимальный срок наказания для нарушителей — 10 лет заключения, а также штраф в 250 тысяч долларов для физических лиц или в 1 миллион долларов для организаций.

(Владимир Иванов)