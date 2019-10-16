Дмитрий Губерниев: «Подчуфарова не раз говорила, что устала именно от российского биатлона»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram отреагировал на информацию, что российская биатлонистка Ольга Подчуфарова хочет сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
- Ребята , какая прелесть! Призер чемпионата мира по биатлону в составе сборной России Ольга Подчуфарова будет выступать... за Словению! — написал Губерниев. — Как интересно! Не так давно она завершила свою карьеру, но в мае решила продолжать бегать и стрелять! Ольга не раз говорила, что устала именно от российского биатлона, отборов, тренеров и тд! А в Словении все спокойно! Теперь слово за IBU, там должны разрешить Подчуфаровой выступать с начала этого сезона.
Ребята , какая прелесть !!! Призёр чемпионата мира по биатлону в составе сборной России Ольга Подчуфарова будет выступать ... за Словению !!! Как Интересно !!! Не так давно @olgapodchufarova завершила свою карьеру , но в мае решила продолжать бегать и стрелять !!! Ольга не раз говорила , что устала именно от российского биатлона , отборов, тренеров и тд !!! А в Словении все спокойно !!! Теперь слово за IBU , там должны разрешить Подчуфаровой выступать с начала этого сезона !!! @zanindima уже готов делать яркий материал для программы Биатлон с ДГ !!! И что — то мне подсказывает , скоро Подчуфарова всех победит !!! И будут ее жарко целовать словенские комментаторы !!! Еееееее !!! Жду жары в комментариях!!! ???#биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #словения #россия #подчуфарова #ibu #вотонокак #ждемразвитиясобытий #сбр