Дмитрий Губерниев: «Подчуфарова не раз говорила, что устала именно от российского биатлона»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram отреагировал на информацию, что российская биатлонистка Ольга Подчуфарова хочет сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

- Ребята , какая прелесть! Призер чемпионата мира по биатлону в составе сборной России Ольга Подчуфарова будет выступать... за Словению! — написал Губерниев. — Как интересно! Не так давно она завершила свою карьеру, но в мае решила продолжать бегать и стрелять! Ольга не раз говорила, что устала именно от российского биатлона, отборов, тренеров и тд! А в Словении все спокойно! Теперь слово за IBU, там должны разрешить Подчуфаровой выступать с начала этого сезона.