Дале выиграл спринт в Хохфильцене, россияне — вне топ-15
Норвежец Йоханнес Дале выиграл спринтерскую гонка на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Вторым стал француз Кантен Фийон Майе, замкнул тройку его соотечественник Фабьен Клод.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 20-е место. Эдуард Латыпов — 21-й.
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
3-й этап
Мужчины
Спринт 10 км
1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 23.32,5 (0 шт. кругов)
2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 17,1 (0)
3. Фабьен Клод (Франция) — 29,0 (1)
4. Йоханнес Бе (Норвегия) — 41,2 (1)
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 44,3 (0)
6. Эмильян Жаклен (Франция) — 45,7 (2)
20. Александр Логинов (Россия) — 1.25,2 (1)
21. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.25,8 (1)
29. Евгений Гараничев (Россия) — 1.33,8 (0)
32. Матвей Елисеев (Россия) — 1.42,5 (2)
57. Антон Бабиков (Россия) — 2.23,5 (2)
71. Карим Халили (Россия) — 2.40,4 (3)
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