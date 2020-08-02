«Что они сделали для российского биатлона?» Александр Тихонов о возвращении Пака и Барнашова в СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью «СЭ» высказал свое отношение к новому руководству Союза биатлонистов России.

— Как я оцениваю возвращение в СБР Александра Пака (исполнительный директор) и Владимира Барнашова (советник президента по работе с регионами)? В моей команде этих людей не было, — сказал Тихонов. — По одной причине — это бездельники. Скажите, что сделал для российского биатлона Барнашов? За все годы работы в СБР, в том числе на позиции главного тренера. Каких спортсменов он подготовил? А когда был советником Прохорова? Он же олимпийский чемпион. Наверняка, мог подсказать, как лучше потратить деньги бизнесмена на наш биатлон. Но нет.

Про Пака я вообще не хочу говорить. Непонятно откуда он взялся и кто его покровитель, ведь его раз за разом тянут на руководящие позиции в СБР. Обратите внимание, что вернулась команда, которая на протяжении многих лет разваливала наш биатлон. Делайте выводы. (Тимур Ганеев)

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