Чемпионат мира по биатлону-2019: прямые видеотрансляции

С 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде пройдет чемпионат мира-2019 по биатлону.

Первый канал в прямом эфире покажет все соревнования – на главном турнире сезона пройдет 12 гонок. Видеотрансляции будут доступны на этой странице.

Расписание видеотрансляций чемпионата мира-2019 по биатлону в Эстерсунде (Швеция)

7 марта, четверг

18.10 (начало прямого эфира, время московское). Смешанная эстафета 2x6 км + 2x7,5 км.

8 марта, пятница

18.10. Женщины. Спринт 7,5 км.

9 марта, суббота

18.25. Мужчины. Спринт 10 км.

10 марта, воскресенье

15.40 Женщины. Гонка преследования 10 км.

18.25. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км.

12 марта, вторник

17.25. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км.

13 марта, среда

18.05. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км.

14 марта, четверг

19.05 Супермикст.

16 марта, суббота

15.10. Женщины. Эстафета 4x6 км.

18.25. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км.

17 марта, воскресенье

15.10. Женщины. Масс-старт 12,5 км.

17.55. Мужчины. Масс-старт 4x7,5 км.

Заявка сборной России на чемпионат мира-2019 по биатлону

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.

Чемпионат мира-2019 по биатлону: материалы и новости, расписание соревнований, все гонки