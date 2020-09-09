Бывший тренер сборной России Хованцев заявил, что близок к завершению карьеры

Анатолий Хованцев не исключил, что вскоре может завершить карьеру биатлонного тренера.

— Я уже говорил, что за рубежом работать не буду, — сказал Хованцев в интервью ТАСС. — Видимо, моя карьера подходит к концу.

Пока я тренирую, ничего не поменялось, но неясно, сколько времени это продлится. Если поступят какие-то предложения от регионов, буду рассматривать. Но, думаю, федерация может преградить дорогу туда, хотя причин для этого я не вижу.

71-летний специалист возглавлял национальную команду России с 2018 по 2020 год. Должность главного тренера сборной он оставил в апреле. Сейчас Хованцев тренирует молодых биатлонистов в Санкт-Петербурге.