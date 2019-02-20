"Бронзовая медаль - хорошее начало на чемпионате Европы". Кривко - об индивидуальной гонке

Олимпийская чемпионка-2018 Ирина Кривко заявила, что бронзовая медаль является для нее хорошим началом на чемпионате Европы. 27-летняя представительница Белоруссии стала третьей в индивидуальной гонке.

- Тренеры спрашивали меня на сегодняшней разминке, чувствую ли я себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться, - приводит слова Кривко официальный сайт IBU. -Я чувствовала себя хорошо, поэтому и показала такой результат.

Медаль есть медаль, и это хорошее начало для меня на чемпионате Европы. Хотя я совсем не чувствую себя новой белорусской звездой, но ощущаю огромную поддержку со стороны моего народа. Это дает мне много энергии, и я благодарна болельщикам.

Кривко занимает 8-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 427 очков.

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