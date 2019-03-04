Бьорндален назвал Логинова одним из фаворитов ЧМ-2019

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален назвал фаворитов грядущего чемпионата мира-2019. По словам норвежца, одним из претендентов на награду является россиянин Александр Логинов.

- Думаю, что на чемпионате мира мы увидим много интересных спортсменов, - цитирует ТАСС Бьорндалена. - Уверен в норвежской сборной, Йоханнес Бе действительно силен, он побеждал на протяжении всего сезона. Также надеюсь, что Фуркад вернется на прежние позиции. Сборная Швеции не показала сильных результатов в этом году, может быть, на чемпионате мира у них получится. У сборной России я бы отметил Логинова - он показывал сильные выступления. Сборная Германии немного разочаровала в этом году, но чемпионат мира даст им шанс реабилитироваться.

ЧМ-2019 пройдет с 7 по 17 марта в Эстерсунде.