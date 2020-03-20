Белозеров продолжит тренировать сборную России
Сергей Белозеров продолжит работу на посту старшего тренера мужской сборной России. Его помощники Максим Максимов и Артем Истомин продолжат отвечать за стрелковую и функциональную подготовку соответственно также сохранят свои должности.
— В отличие от Виталия Норицына, который не справился с поставленными задачами в женской сборной, к работе Белозерова и его помощников нет столь серьезных претензий, — пояснил «Известиям» источник в СБР. — Он продолжит тренировать сборную в следующем году. Возможно, для того чтобы подтянуть скорость, к их тренерской команде добавится специалист по лыжной подготовке.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/988893/timur-ganeev/ne-otstrelialsia-sergei-belozerov-prodolzhit-trenirovat-biatlonnuiu-sbornuiu