Белозеров продолжит тренировать сборную России

Сергей Белозеров продолжит работу на посту старшего тренера мужской сборной России. Его помощники Максим Максимов и Артем Истомин продолжат отвечать за стрелковую и функциональную подготовку соответственно также сохранят свои должности.

— В отличие от Виталия Норицына, который не справился с поставленными задачами в женской сборной, к работе Белозерова и его помощников нет столь серьезных претензий, — пояснил «Известиям» источник в СБР. — Он продолжит тренировать сборную в следующем году. Возможно, для того чтобы подтянуть скорость, к их тренерской команде добавится специалист по лыжной подготовке.