"Антон, я бы хотел, чтобы ты вернулся". Тарьей Бе - Шипулину

Олимпийский чемпион-2010 по биатлону Тарьей Бе призвал Антона Шипулина вернуться в спорт. 31-летний россиянин завершил карьеру в декабре 2018 года.

- Антон, этот сезон без тебя не такой как прежде, - приводит слова Бе портал Rusbiathlon. - Я бы хотел, чтобы ты вернулся, не хватает твоего позитива, твоих сильных ног. Мы могли бы еще посражаться. Буду рад тебя видеть снова, возвращайся.

Напомним, Шипулин является олимпийским чемпионом-2014, чемпионом мира-2017, шестикратным призером чемпионатов мира.

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