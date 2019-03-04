Анатолий Хованцев: "Успешным результатом чемпионата мира будут только медали"

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о подготовке команды к чемпионату мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 марта по 17 марта.

– Команда завтра вылетает в Эстерсунд, а мы уже почти приехали: вместе с командой сервиса везем инвентарь, чтобы заранее начать подготовку, – цитирует ТАСС Хованцева. – Команда в хорошем, нормальном состоянии, ждем накала. Успешным результатом являются только медали, мы не загадываем их количество.

На предыдущем мировом первенстве в Хохфильцине в 2017 году сборная России стала пятой в общекомандном зачете, завоевав две медали в эстафетных гонках: золотую - в мужской и бронзовую - в женской.