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Женская сборная России осталась на пятом месте в Кубке наций после спринта в Хохфильцене

11 декабря 2020, 15:06
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Женская сборная России продолжает занимать пятое место в Кубке наций после спринта в Хохфильцене. Победу в гонке одержала Динара Алимбекова, лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 18-е место с одним кругом штрафа.

У России на данный момент 1 753 очка, у Швеции, которая на первом месте, — 2 099.

Кубок наций (ж)

1 (1). Швеция — 2099 (+370)
2 (2). Франция — 1915 (+356)
3 (3). Германия — 1884 (+386)
4 (4). Норвегия — 1862 (+425)
5 (5). Россия — 1753 (+351)
6 (6). Австрия — 1665 (+330)

Кубок мира по биатлону

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