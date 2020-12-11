Воронина объяснила причину неудачной стрельбы в спринте
11 декабря 2020, 14:20
Тамара Воронина прокомментировала спринт на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянка допустила четыре промаха в гонке с двумя огневыми рубежами.
«Было очень сложно. На первом круге пыталась работать быстро, подъехала к стрельбе — и не смогла правильно поймать дыхание. Из-за этого такое большое количество промахов», — сказала Воронина в эфире телеканала «Матч ТВ».
«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию женского спринта.
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