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Шашилов объяснил, почему лидеры женской сборной России выбрали поздние стартовы номера

11 декабря 2020, 13:15
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Главный тренер женской сборной России Михаил Шашилов объяснил, почему Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Лариса Куклина начнут гонку в третьей стартовой группе.

«Мы посмотрели прогноз погоды, знаем специфику трассы в Хохфильцене и приняли решение выбрать поздние стартовые номера для лидеров. Вы посмотрите, много фаворитов также в третьей группе. Мы рассчитывает, что трасса подмерзнет, скольжение будет лучше, и можно рассчитывать на высокие результаты», — сказал Шашилов в эфире телеканала «Матч ТВ.

Женский спринт стартует в 13.30 (мск).

Кубок мира по биатлону

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