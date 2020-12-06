Мужская сборная России стала четвертой в эстафете на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Российская команда на финише уступила Норвегии минуту и восемь секунд. За победителей бежали Стурла Легрейд, Вестле Кристиансен и братья Бе.

Сегодня за сборную России бежали Матвей Елисеев, Антон Бабиков и Александр Логинов. Перед последней стрельбой Логинов уступал 10 секунд Самуэльссону и Доллю, однако два дополнительных патрона не позволили вести борьбу за награду.

Вторыми стали шведы (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон), уступив Норвегии 39 секунд.

Третьими приехали к финишу немцы (Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль), проигравшие лидеру 51 секунду.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира. 2-й этап

Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 1:16.21,0 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)

2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — отставание 39,2 (0 + 10)

3. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 51,7 (0 + 9)

4. Россия (Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) — 1.08,0 (0 + 7)

5. Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томас Бормолини, Доминик Виндиш) — 1.37,0 (0 + 8)

6. Австрия (Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард) — 1.46,9 (0 + 10)