Резцова о скандале с допингом: «Шипулиным я не верю»

Бывшая биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова заявила, что не доверяет экс-биатлонисту сборной России Антону Шипулину и его близким.

«Причастен ли Шипулин к делу с допингом? Шипулиным я не верю, — цитирует Резцову Sports.ru. — Антон не смог ни за себя, ни за своих друзей постоять. В отличие от Вяльбе, которая из Лозанны, из судов не вылазила. И говорила: у меня спортсмены чистые. Я думаю, что все-таки нет, но не пойман — не вор. Лена проходила эту школу. И Лена за них билась. А Шипулин...».

На Олимпиаде-2014 в Сочи Шипулин был в составе мужской эстафетной команды, которая завоевала золотую медаль. После того, как за допинговые нарушения быд дисквалифицирован Евгений Устюгов, Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко были лишены олимпийского золота.

Анфиса Резцова — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. Также в ее активе серебро Олимпиады в лыжных гонках и бронза — в биатлоне. Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам. Мать Антона Шипулина Алла Шипулина (Абдюшева) — мастер спорта по лыжным гонкам, ранее она тренировалась с Резцовой.