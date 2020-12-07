Павлова поблагодарила всех за поддержку

Российская биатлонистка Евгения Павлова после 2-го этапа Кубка мира в Контиолахти написала в Instagram новую публикацию, в которой поблагодарила всех за поддержку.

«Всем спасибо за поддержку! Едем дальше», — написала спортсменка.

После выступления в спринте Павлова со слезами на глазах заявила, что ей некомфортно в сборной.

«Я пришла в команду, мне стало некомфортно, я не знаю почему. Я работаю так же. Просто не понимаю, что происходит. Не понимаю. Это уже до слез доходит, мне невесело, я не понимаю, что происходит», — заявила биатлонистка.

Третий этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 11 по 13 декабря.