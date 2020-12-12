Павлова осталась довольна своим этапом в женской эстафете

Российская биатлонистка Евгения Павлова подвела итоги первого этапа женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

— Я взяла один доппатрон на стойке, видела этот выстрел, но ошиблась, — сказала в эфире «Матч ТВ» Павлова. — Наверное, хотела побыстрее отстрелять и уходить вместе с лидерами. А так, довольна, что продержалась, не отпустила лидирующую группу. Лыжи работали замечательно, спасибо сервис-бригаде.

— Почему на стрельбище у многих есть промахи, хотя нет ветра?

— Я думаю, горы дают о себе знать. Чем больше залеживаешься на стрельбе, тем сильнее начинает пробивать. Здесь не стоит медлить.

Павлова завершила первый этап эстафеты на пятом месте, уступая 10,7 секунды лидирующей сборной Германии. На втором этапе за сборную России выступит Ирина Казакевич.