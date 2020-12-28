По итогам чемпионата и Кубка России в Ижевске определен состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU, информирует Telegram-канал СБР.

Кубок мира: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков.

Кубок IBU: Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов.

Кирилл Стрельцов набрал максимальное количество очков по итогам гонок в Ижевске, Игорь Малиновский является лидером Кубка России, а Антон Бабиков выбран тренерским решением.

Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе 8-10 и 13-17 января, два первых этапа Кубка IBU — в немецком Арбере (14-17 и 20-23 января).