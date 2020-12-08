Олимпийский чемпион по биатлону Редькин назвал пьяным бредом интервью Резцовой

Бывший глава тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин прокомментировал резонансное интервью трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которое вышло на sports.ru

— В своем интервью Анфиса Резцова заявила, что употребляла допинг, но ее не ловили. А сейчас, по ее словам, практически все биатлонисты — «допингисты». В том числе Шипулин.

— Как можно говорить за других людей? Она там была? Откуда она знает, кто употреблял, а кто нет? Это какой-то пьяный бред. Не знаю, как это еще это назвать. «Патриотичное» высказывание. Кому она хочет насолить? Всем спортсменам? Или подсыпать масла в огонь? Средствам массовой информации тоже надо как-то аккуратнее относиться к таким высказываниям, а не выкладывать все подряд.

Резцова сказала, что все спортсмены в ее время применяли кровяной допинг. Позже титулованная спортсменка сказала, что не применяла слово «допинг», а говорила о некой «докторской программе».

(Константин Колмаков)