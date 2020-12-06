Логинов оценил свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти

Чемпион мира-2020 по биатлону Александр Логинов после эстафеты на втором этапе Кубка мира в Контиолахти подвел итоги гонки. 28-летний спортсмен в составе сборной России финишировал четвертым. Первой стала Норвегия.

— Это биатлон, — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». — В любой гонке можно пытаться зацепиться за медаль, тем более, что все решается до последней стрельбы. Честно, я очень расстроен. Для того, чтобы бороться, нужно было рисковать с первого круга, пытаться навязывать борьбу... Не где-то на последнем рубеже, где уже отставание 20 секунд. Понимаю, что сейчас я, наверное, не готов к этому риску. Но я старался и хотел цепляться.

Сейчас разбегаюсь от старта к старту. Функциональное состояние однозначно улучшается. В Хохфильцене я настраиваюсь на другой результат. Понимаю, что это совсем не те места, ради которых я тренировался и сюда приехал. Надеюсь, что буквально через пару дней я смогу все изменить.