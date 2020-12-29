Иван Черезов прокомментировал победу Павловой и Елисеева в «Рождественской гонке»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал «СЭ» первую с 2017 года победу сборной России в «Рождественской гонке». Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли первое место в пасьюте и масс-старте в Рупольдинге.

— Мы все соскучились по победам, хоть это и в рамках отдельной шоу-гонки, — сказал Черезов «СЭ». — Ребята молодцы, замечательно отработали все огневые рубежи, выиграли и масс-старт, и пасьют, несмотря на тяжелые погодные условия, тяжелое скольжение. Плюс они приехали без сервис поддержки, лыжи были подготовлены заранее.

Думаю, эта победа придаст уверенности на официальных соревнованиях Кубка мира. Ребята могут хорошо работать на огневых рубежах. А когда стреляешь чисто, это придает уверенности, чисто психологически более раскованно бежишь по дистанции. Это приятное завершение года на позитивной ноте. Искренне рад за команду, тем более что мы давно не побеждали в Рождественской гонке. Эта победа показывает, что мы можем быть на пьедесталах на международных соревнованиях.

«Рождественская гонка» — ежегодные коммерческие соревнования по биатлону. Последний раз сборная России побеждала в них в 2017 году в Гельзенкирхене. Тогда первое место заняли Екатерина Юрлова и Алексей Волков.

(Константин Колмаков)