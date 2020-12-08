Халили с Гараничевым присоединились к сборной России

Российские биатлонисты Карим Халили и Евгений Гараничев присоединились к команде перед вторым этапом Кубка мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене, сообщает ТАСС.

Халили призван заменить Семена Сучилова, который неудачно выступил на первых двух этапах Кубка мира в Контиолахти.

Гараничев отобрался на этапы Кубка мира в Контиолахти, но выступить там не сумел — олимпийский призер был временно изолирован, поскольку контактировал с Антоном Бабиковым, у которого был обнаружен коронавирус.

Хохфильцен примет два этапа Кубка мира, которые пройдут 11-13 декабря и 17-20 декабря.