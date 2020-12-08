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Допинг

Губерниев прокомментировал слова Резцовой про допинг

14:25
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о словах бывшей лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой по поводу употребления допинга.

«Анфиса Резцова частенько плывет, хоть и не пловчиха...», — написал Губерниев в Telegram-канале.

«Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне, — сказала ранее Резцова в интервью Sports.ru. — И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала».

Анфиса Резцова — трехкратная олимпийская чемпионка. Одно золото она завоевала в лыжных гонках и два — в биатлоне.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1442

Кубок мира по биатлону

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