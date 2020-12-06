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Елисеев прокомментировал первый этап эстафеты в Контиолахти

6 декабря 2020, 15:26
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Матвей Елисеев прокомментировал первый этап эстафеты в Контиолахти. Россиянин свой отрезок прошел пятым.

«Я отдал инициативу норвежцу, потому что был очень сильный ветер, не хотелось «вести» группу. Наверное, все правильно сделал. Что сказать о составе? На данный момент, наверное, это сильнейшее сочетание», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию мужской эстафеты.

Кубок мира по биатлону

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