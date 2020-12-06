Экхофф выиграла гонку преследования в Контиолахти, Павлова — 13-я
На втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования.
Второй стала еще одна представительница Норвегии Марта Ольсбу Ройселанн. На третьей позиции шведка Ханна Эберг. Лучшая из россиянок Евгения Павлова на 13-м месте. Лучшая из россиянок Евгения Павлова на 13-м месте. Светлана Миронова стала 14-й, Ирина Казакевич — 16-й.
Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
2-й этап
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 31.05,9 (0 шт. кругов)
2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — отставание 21,5 (2)
3. Ханна Эберг (Швеция) — 35,4 (3)
4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 55,0 (2)
5. Юханна Скоттхайм (Швеция) — 56,3 (0)
6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 1.03,8 (2)
13. Евгения Павлова (Россия) — 1.45,7 (1)
14. Светлана Миронова (Россия) — 1.49,9 (4)
16. Ирина Казакевич (Россия) — 1.57,2 (3)
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