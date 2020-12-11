Двукратная чемпионка мира Коукалова снялась для Playboy
11 декабря 2020, 10:25
Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова снялась для эротического журнала Playboy в поддержку людей с расстройством пищевого поведения.
«Я — женщина, и мне нравится и хочется быть красивой. Сначала я удивилась, когда получила данное предложение, поняла, что это того стоит. Мы хотим собрать 250 тысяч крон для фонда, чтобы поддержать людей с расстройством пищевого поведения», — цитирует Коукалову CNN.
31-летняя чешка завершила карьеру перед началом прошлого биатлонного сезона.
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