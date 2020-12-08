Анфиса Резцова отказалась от признания в употреблении допинга

Бывшая биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова прокомментировала свое интервью, в котором она говорила о применении допинга.

«Я про допинг уже ничего давно не говорю, — цитирует Резцову Общественная служба новостей. — Я один раз проговорилась и больше не хочу. Слово допинг я не озвучивала, а сказала, что мне делали программу докторскую и она мне помогала. Это уже придумали журналюги, перефразировали и другой смысл уже получается».

«Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне, — сказала ранее Резцова в интервью Sports.ru. — И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала».

55-летняя Анфиса Резцова в лыжных гонках завоевала золото и серебро Олимпиады, три золотые и две серебряные медали на чемпионатах мира. В биатлоне у нее два олимпийских золота и одна бронза, а также серебро чемпионата мира. Двукратная победительница Кубка мира по биатлону.

Резцова — первая женщина, которая стала олимпийской чемпионкой в двух разных зимних видах спорта. В 2018 году ее достижение повторила чешка Эстер Ледецка, которая выиграла золото в горнолыжном спорте и сноуборде.