Алимбекова вышла на второе место в общем зачете Кубка мира
Белоруска Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира после победы в спринте на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. У 24-летней биатлонистки 211 очков. Лидировать продолжает шведка Ханна Эберг, у которой 216 баллов. Лучшая среди россиянок — Ирина Казакевич, которая на 19-й позиции (84 очка).
Общий зачет (ж)
1 (1). Ханна Эберг (Швеция) — 216 (+12)
2 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 211 (+60)
3 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 211 (+43)
4 (5). Эльвира Эберг (Швеция) — 172 (+30)
5 (3). Юханна Скоттхайм (Швеция) — 152 (0)
6 (10). Франциска Пройсс (Германия) — 150 (+48)
19 (23). Ирина Казакевич (Россия) — 84 (+18)
22 (16). Светлана Миронова (Россия) — 81 (0)
29 (36). Ульяна Кайшева (Россия) — 64 (+23)
38 (33). Евгения Павлова (Россия) — 42 (0)
47 (42). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)
61 (64). Лариса Куклина (Россия) — 10 (+10)
Спринт (ж)
1 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 140 (+43)
2 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 134 (+60)
3 (1). Ханна Эберг (Швеция) — 132 (+12)
4 (7). Эльвира Эберг (Швеция) — 95 (+30)
5 (5). Каролин Кноттен (Норвегия) — 92 (+25)
6 (14). Франциска Пройсс (Германия) — 91 (+48)
16 (16). Ирина Казакевич (Россия) — 59 (+18)
17 (9). Светлана Миронова (Россия) — 54 (0)
27 (40). Ульяна Кайшева (Россия) — 38 (+23)
52 (41). Тамара Воронина (Россия) — 14 (0)
54 (57). Лариса Куклина (Россия) — 10 (+10)
57 (49). Евгения Павлова (Россия) — 6 (0)
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