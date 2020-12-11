Алимбекова вышла на второе место в общем зачете Кубка мира

Белоруска Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира после победы в спринте на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. У 24-летней биатлонистки 211 очков. Лидировать продолжает шведка Ханна Эберг, у которой 216 баллов. Лучшая среди россиянок — Ирина Казакевич, которая на 19-й позиции (84 очка).

Общий зачет (ж)

1 (1). Ханна Эберг (Швеция) — 216 (+12)

2 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 211 (+60)

3 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 211 (+43)

4 (5). Эльвира Эберг (Швеция) — 172 (+30)

5 (3). Юханна Скоттхайм (Швеция) — 152 (0)

6 (10). Франциска Пройсс (Германия) — 150 (+48)

19 (23). Ирина Казакевич (Россия) — 84 (+18)

22 (16). Светлана Миронова (Россия) — 81 (0)

29 (36). Ульяна Кайшева (Россия) — 64 (+23)

38 (33). Евгения Павлова (Россия) — 42 (0)

47 (42). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

61 (64). Лариса Куклина (Россия) — 10 (+10)

Спринт (ж)

1 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 140 (+43)

2 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 134 (+60)

3 (1). Ханна Эберг (Швеция) — 132 (+12)

4 (7). Эльвира Эберг (Швеция) — 95 (+30)

5 (5). Каролин Кноттен (Норвегия) — 92 (+25)

6 (14). Франциска Пройсс (Германия) — 91 (+48)

16 (16). Ирина Казакевич (Россия) — 59 (+18)

17 (9). Светлана Миронова (Россия) — 54 (0)

27 (40). Ульяна Кайшева (Россия) — 38 (+23)

52 (41). Тамара Воронина (Россия) — 14 (0)

54 (57). Лариса Куклина (Россия) — 10 (+10)

57 (49). Евгения Павлова (Россия) — 6 (0)