Алимбекова выиграла спринт в Хохфильцене, россиянки не попали в десятку

Динара Алимбекова выиграла спринт на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Белоруска прошла дистанцию за 20 минут и 12 секунд, не допустив ни одного промаха. Это первая победа в карьере в личных гонках для 24-летней белоруски.

Второй с кругом штрафа стала норвежка Тирил Экхофф, проигравшая восемь секунд, третья — немка Франциска Пройсс, уступившая десять секунд с одним промахом.

Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 18-е место с одним кругом штрафа. Проигрыш Кайшевой составил 50 секунд. Ирина Казакевич пришла к финишу 23-й, уступив минуту и четыре секунды. Лариса Куклина стала 31-й (минута и 18 секунд проигрыша), Евгения Павлова — 51-я (минута и 50 секунд). Не попали в пасьют Светлана Миронова (73-е место) и Тамара Воронина (94-е место), допустившие по четыре промаха.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 20.12,3 (0 шт. кругов)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) — отставание 8,5 (1)

3. Франциска Пройсс (Германия) — 9,9 (1)

4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 16,9 (1)

5. Маркета Давидова (Чехия) — 19,4 (1)

6. Жюли Симон (Франция) — 20,1 (2)

18. Ульяна Кайшева (Россия) — 50,4 (1)

23. Ирина Казакевич (Россия) — 1.04,8 (1)

31. Лариса Куклина (Россия) — 1.18,4 (1)

51. Евгения Павлова (Россия) — 1.50,9 (3)

73. Светлана Миронова (Россия) — 2.24,8 (4)

94. Тамара Воронина (Россия) — 3.21,1 (4)