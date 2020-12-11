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Алимбекова поделилась эмоциями после первой победы на этапах Кубка мира

11 декабря 2020, 14:54

Белоруска Динара Алимбекова прокомментировала победу в спринте на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Спасибо всем, кто за меня болел. Наверное, эмоции полностью еще не дошли до мозга, пока особо ничего не могу сказать. Конечно, рада успеху, жду следующих гонок, одна победа — это слишком мало, впереди целый сезон. Саму гонку провела отлично, а это важнее любых супер-пупер результатов», — сказала Алимбекова в эфире телеканала Eurosport 1.

Белоруска прошла дистанцию за 20 минут и 12 секунд, не допустив ни одного промаха. Это первая победа Алимбековой в карьере в личных гонках для 24-летней белоруски.

Второй с кругом штрафа стала норвежка Тирил Экхофф, проигравшая восемь секунд, третья — немка Франциска Пройсс, уступившая десять секунд с одним промахом.

Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 18-е место с одним кругом штрафа.

Кубок мира по биатлону

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