Акимова и Куклина выступят на этапах Кубка мира в Хохфильцене

Биатлонистки Татьяна Акимова и Лариса Куклина выступят на ближайших этапах Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает РИА Новости.

Ранее старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что Куклина попросила паузу в выступлениях из-за последствий падения в индивидуальной гонке, которая прошла 28 ноября в рамках первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Акимова после перерыва, связанного с рождением ребенка, возвращается в сборную и вызвана в команду.