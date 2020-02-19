Йоханнес Бе: «Я был близок к золотой медали»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе оценил свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Он занял второе место, уступив французу Мартену Фуркаду.

— Я был как никогда близок в сегодняшней гонке к золотой медали, — сказал норвежец в эфире «Матч ТВ». — Мартен Фуркад последним промахом дал великолепный шанс, но, к сожалению, не получилось воспользоваться. Среди личных гонок остался масс-старт.