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Йеспер Нелин: «Печально, что вся Россия набрасывается на одного Самуэльссона»

19 февраля 2020, 17:41
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Олимпийский чемпион-2018 по биатлону Йеспер Нелин прокомментировал ситуацию вокруг соотечественника Себастьяна Самуэльссона. Ранее он закрыл комментарии к своему Instagram из-за угроз со стороны российских болельщиков.

— К сожалению, он не впервые сталкивается с такой ненавистью, — цитирует шведа Aftonbladet. — Самуэльссен получил угрозы смерти по электронной почте, я видел их. Печально, что вся страна набрасывается на одного человека.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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