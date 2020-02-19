ЧМ-2020 по биатлону
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Тренерский штаб сборной России назвал состав на сингл-микст ЧМ-2020

19 февраля 2020, 18:03
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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал состав на сингл-микст на чемпионате мира по биатлону в Италии. Гонка пройдет завтра, 20 февраля.

— Лариса Куклина и Матвей Елисеев, — сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ». — Куклина получше себя чувствует после прошедшей гонки.

— Не было желания поставить Логинова?

— Желание было, дело в том, что у Александра появилась проблема с коленом. Думаю, что высота дает знать о себе. Лучше пропустить эту гонку. У него будут эстафета и масс-старт.

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