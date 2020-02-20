«Седьмое место на данный момент — наше». Драчев подвел итоги сингл-микста
Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал итоги сегодняшний гонки. Лариса Куклина и Матвей Елисеев, напомним, стали седьмыми в смешанной одиночной эстафете. Так же руководитель поделился планами на мужскую эстафету, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.
— Не ошиблись с составом? — вопрос Драчеву.
— А какой бы вы поставили?
— Логинов — Юрлова.
— Ну, возможно. А возможно еще кто-то. Тренеры решили так, а мы поддержали их позицию. Ошиблись больше не тренеры, а спортсмены. Нельзя так стрелять на чемпионате мира. Мы надеялись на качественную стрельбу Ларисы. Ведь по ходу сезона она делала это хорошо.
— Ничего, держимся, — подбодрил Драчев проходящего мимо Норицына.
— Елисеев, кстати, тоже не главный снайпер в команде. У него в преследовании было семь промахов, — напомнили мы Драчеву.
— Мы отрабатывали его на большую эстафету. Чтобы он вспомнил работу с запасными патронами. А седьмое место на данный момент, видимо, наше место.
— Гараничев побежит эстафету?
— Пока он не планируется.
— Поршнев, Елисеев, Халили, Логинов — такая четверка?
— Да, по этапам будем обсуждать.