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Матвей Елисеев: «Адаптация к высоте прошла немного неправильно»

20 февраля 2020, 18:08
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Россиянин Матвей Елисеев оценил свое выступление в синглмискте на чемпионате мира. В паре с Ларисой Куклиной они показали седьмой результат.

— Седьмое место не устраивает. Сильно огорчает, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». — Ходом шли хорошо, но на стрельбе проиграли много. На стрельбище надо намного агрессивнее работать. К сожалению, летом нашли хорошую стрельбу, но скорости не хватает. Потихоньку набираем.

Адаптация к высоте прошла немного неправильно: очень активное дыхание, не всегда получается работать в полную силу.

Про эстафету пока не говорили. Все были сконцентрированы на синглмиксте. Я готов бежать любой этап.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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