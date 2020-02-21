«Халили не поставили, а зря!» Губерниев недоволен составом на эстафету

Известный комментатор Дмитрий Губерниев остался недоволен выбором состава на мужскую эстафету на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

Еще накануне большинство поддерживало следующий расклад: Карим Халили, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов.

Однако вчера вечером, буквально во время тренерского голосования, ситуация внезапно поменялась. Участие в нем принимали пять человек: Анатолий Хованцев, Владимир Драчев, Максим Максимов, Артем Истомин и Сергей Белозеров.

— Итак, Гараничев в биатлонной эстафете на ЧМ! Халили не поставили, а зря! Ему и Резцовой Олимпиады потом выигрывать, — написал Губерниев в своем Telegram-канале.