«Гараничев нас не убедил. Составлять эстафету нам будет не так просто». Инсайды от Хованцева

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о раскладах на эстафету. По словам специалиста, четверка уже вырисовывается, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Перспективы на эстафету при таком выстулении выглядят туманными, — начали разговор с Хованцевым.

— Исходя из результатов, которые здесь есть, составлять эстафету нам будет не так просто. Скорее всего, дадим пробежать Халили.

— Гараничев вас сегодня убедил?

— Еще будем смотреть аналитику, но Гараничев нас не убедил. Латыпов тоже очень слаб по ходу.

— Четверка уже вырисовывается: Логинов, Поршнев, Халили, Елисеев. Так?

— Возможно, так и будет.

— Уже решили, кто составит пару Елисееву в сингл-миксте: Юрлова или Куклина?

— Норицын будет решать. Возможен даже неожиданный вариант.

— Резцова?

— Посмотрим.

— Кстати, о ней. На контрольной тренировке накануне ЧМ она была второй. Почему ее так и не поставили ни на одну из гонок?

— В спринт ставили девочек, которые при хороших результатах могли претендовать на масс-старт. А индивидуальную гонку ей тяжело.

— Но в спринте она ведь могла показать высокий результат?

— Вряд ли. На той контрольной по скорости она показала худший результат. Проиграла 25 сек на короткой дистанции.