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Фуркад выиграл 12 золотых медалей на чемпионатах мира. Больше только у Бьорндалена

19 февраля 2020, 18:32
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Француз Мартен Фуркад стал первым в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Для него это 12-е золотая медаль в карьере на мировых первенствах. Он повторил достижение Магдалены Нойнер и Эмиля Хегле Свендсена. Больше только у Оле Эйнара Бьорндалена — 20.

Фуркад на 57 секунд опередил норвежца Йоханнеса Бе. Ранее на чемпионате мира в Италии он стал третьим в спринте.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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