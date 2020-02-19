Фуркад выиграл 12 золотых медалей на чемпионатах мира. Больше только у Бьорндалена

Француз Мартен Фуркад стал первым в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Для него это 12-е золотая медаль в карьере на мировых первенствах. Он повторил достижение Магдалены Нойнер и Эмиля Хегле Свендсена. Больше только у Оле Эйнара Бьорндалена — 20.

Фуркад на 57 секунд опередил норвежца Йоханнеса Бе. Ранее на чемпионате мира в Италии он стал третьим в спринте.