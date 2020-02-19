Фуркад победил в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Италии

Француз Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке среди мужчин на чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельва (Италия). Биатлонист преодолел дистанцию 20 километров за 49 минут и 43,1 секунды при одном промахе.

Второй — норвежец Йоханнес Бе (+57,0 секунд и два промаха). Третий — австриец Доминик Ландертингер (+1.22,1 минуты и один промах).

Россиянин Никита Поршнев — 11-й, Евгений Гараничев — 14-й, Александр Логинов — 15-й, Эдуард Латыпов? - 43-й.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 49.43,1 (1 промах)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 57,0 (2)

3. Доминик Ландертингер (Австрия) — 1.22,1 (1)

4. Яков Фак (Словения) — 1.30,2 (1)

5. Беньямин Вегер (Швейцария) — 2.25,5 (2)

6. Тарьей Бе (Норвегия) — 2.33,6 (3)

11. Никита Поршнев (Россия) — 3.53,3 (2)

14. Евгений Гараничев (Россия) — 3.59,9 (3)

15. Александр Логинов (Россия) — 4.06,9 (5)

43. Эдуард Латыпов (Россия) — 6.14,9 (4)