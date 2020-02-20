Дмитрий Губерниев — Касперовичу: «Поведайте, кто Логинова ЭПО кормил?»
20 февраля 2020, 16:01
Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера Александра Логинова Александра Касперовича, который обвинил российских журналистов в травле своего подопечного.
— Тренер Касперович, рассуждающий про наши журналистские допинговые разжигания: лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил? Неужели не знаете, тренер? — написал Губерниев в своем telegram-канале.
Ранее Логинов с июля 2015-го по ноябрь 2016-го отбыл дисквалификацию после обнаружения в его пробе запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина.
На чемпионате мира-2020 28-летний россиянин завоевал золото на спринте и бронзу в гонке преследования.
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