ЧМ-2020 по биатлону
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Чемпионат мира по биатлону 2020: видеотрансляция синглмикста

20 февраля 2020, 09:15
Лариса Куклина. Фото Instagram
Лариса Куклина. Фото Instagram
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В четверг, 20 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 17.15 по московскому времени начнется синглмикст.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.

За сборную России выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев.

Видеотрансляция синглмикста на ЧМ по биатлону с комментариями Дмитрия Губерниева //
Видеотрансляции ЧМ-2020 на Первом канале //
Полное расписание и результаты чемпионата мира по биатлону //
Медальный зачет ЧМ-2020 по биатлону

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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