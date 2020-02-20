Чемпионат мира по биатлону 2020: видеотрансляция синглмикста
20 февраля 2020, 09:15
В четверг, 20 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 17.15 по московскому времени начнется синглмикст.
«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.
За сборную России выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев.
Видеотрансляция синглмикста на ЧМ по биатлону с комментариями Дмитрия Губерниева //
Видеотрансляции ЧМ-2020 на Первом канале //
Полное расписание и результаты чемпионата мира по биатлону //
Медальный зачет ЧМ-2020 по биатлону
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