Анфиса Резцова угрожает сменой гражданства дочери Кристины, если она не выступит на ЧМ
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала непопадание дочери Кристины в гонки на чемпионате мира-2020. Резцова-младшая вошла в состав сборной России, но ни разу не вышла на старт.
— Я давала интервью. Видимо, очень откровенное. Думаю, что дело в этом, — цитирует «Спорт день за днем» Анфису Резцову.
— Виталий Норицын уже это опроверг.
— А в чем тогда дело?
— Он не стал объяснять. Лишь сказал, что вашу дочку поставят в эстафету только в случае форс-мажора. Хотя сегодня выяснилось, что Кристина была второй на контрольной тренировке накануне чемпионата мира.
— Кристина — не слабейшая в команде. Они никто не берут трубки. Я и Хованцеву звоню, и Норицыну.
— Когда вы последний раз общались с Кристиной?
— Позавчера.
— Она вам объяснила, почему не бежит на чемпионате мира?
— Ничего не объясняет.
— Как Кристина реагирует на эту ситуацию? Обижается или принимает все, как должное?
— Я спрашиваю ее: «Почему ты не бежишь?». — «Мам, вот так. Не ставят и не ставят». Откровенно говоря, Норицын очень уважительно относится к Кристине.
— В субботу пройдет женская эстафета. На этапе Кубка мира в Хохфильцене женская сборная взяла серебро в этой дисциплине, а Кристина бежала на первом этапе. Сейчас ее даже не рассматривают в эстафету.
— У меня тоже возникает вопрос, но Хованцев и Норицын не берут трубки. Не могу с ними пообщаться.
— Если Кристина не пробежит на чемпионате мира ни в одной гонке. Будете ли вы снова поднимать с дочерью вопрос о смене спортивного гражданства?
— Конечно!