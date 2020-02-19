Анфиса Резцова угрожает сменой гражданства дочери Кристины, если она не выступит на ЧМ

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала непопадание дочери Кристины в гонки на чемпионате мира-2020. Резцова-младшая вошла в состав сборной России, но ни разу не вышла на старт.

— Я давала интервью. Видимо, очень откровенное. Думаю, что дело в этом, — цитирует «Спорт день за днем» Анфису Резцову.

— Виталий Норицын уже это опроверг.

— А в чем тогда дело?

— Он не стал объяснять. Лишь сказал, что вашу дочку поставят в эстафету только в случае форс-мажора. Хотя сегодня выяснилось, что Кристина была второй на контрольной тренировке накануне чемпионата мира.

— Кристина — не слабейшая в команде. Они никто не берут трубки. Я и Хованцеву звоню, и Норицыну.

— Когда вы последний раз общались с Кристиной?

— Позавчера.

— Она вам объяснила, почему не бежит на чемпионате мира?

— Ничего не объясняет.

— Как Кристина реагирует на эту ситуацию? Обижается или принимает все, как должное?

— Я спрашиваю ее: «Почему ты не бежишь?». — «Мам, вот так. Не ставят и не ставят». Откровенно говоря, Норицын очень уважительно относится к Кристине.

— В субботу пройдет женская эстафета. На этапе Кубка мира в Хохфильцене женская сборная взяла серебро в этой дисциплине, а Кристина бежала на первом этапе. Сейчас ее даже не рассматривают в эстафету.

— У меня тоже возникает вопрос, но Хованцев и Норицын не берут трубки. Не могу с ними пообщаться.

— Если Кристина не пробежит на чемпионате мира ни в одной гонке. Будете ли вы снова поднимать с дочерью вопрос о смене спортивного гражданства?

— Конечно!