Анфиса Резцова считает, что ее дочери дают мало шансов в сборной России

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова считает, что ее дочери, Кристине Резцовой, дают мало шансов проявить себя в сборной России.

— Тренеры, получается, как раз и не могут за нее постоять. В отношении старшего тренера Норицына и женской сборной... ну, не знаю, что там происходит, — цитирует Анфису Резцову «Комсомольская правда».

— У нас все время выступают одни и те же — Юрлова, Миронова, Куклина и Старых. При этом, только Юрлова попадет в 20-ку, остальные еще дальше. Кристина сейчас пятый номер, запасная, хотя, наверное, могла бы побороться.

— Кристина в первых гонках могла бы, как минимум, то же самое показать.

— Не хуже тех, кто не может в двадцатку заехать?

— Конечно. Я даже не могу комментировать сейчас, что у них там творится. Я полагаю, что из-за того, что я высказалась в прессе, дочь никуда не ставят.

— Они злопамятные?

— Не то что злопамятные, тренеры просто не могут побороться за нее. Она здесь не при чем в принципе. Ситуация очень тяжелая в команде на самом деле.

— Это и обидно... Она же на прикидках-то выглядела очень хорошо...

— Да, да. В январе были прикидки и она лучшая из них из всех была.

— На эстафету-то Кристину поставят?

— Ничего себе, ее вообще надо было пробовать и в других гонках, девочка молодая — 23 года. А мы кого ставим-то? Которой 32. А почему 23-летнюю не можем поставить и попробовать? Ее вроде как планируют на эстафету... но не знаю... если не поставят ее в эстафету, то я буду в суд подавать на всех на них.

— А тут еще пишут, что Кристина будет менять спортивное гражданство, если ее вообще не выпустят на чемпионате мира...

— Нет, нет, я же подтвердила, что, когда я ее спросила — с тобой так обращаются, может, в другую страну? — она говорит: нет, мам, я только здесь.

— Ну, молодец.

— Поэтому, если ее никуда не поставят, то я буду в суд подавать.

— На федерацию?

— Да.