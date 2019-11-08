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Россия уступила Испании и не прошла в финал Межконтинентального кубка

8 ноября 2019, 19:08

Сборная России по пляжному футболу в полуфинале Межконтинентального кубка уступила Испании со счетом 2:4.

В составе россиян отличились Борис Никоноров и Остап Федоров.
Испания в финале Межконтинентального кубка встретится с победителем полуфинала Иран — ОАЭ.

В прошлом розыгрыше турнира сборная России дошла до финала, где уступила Ирану (2:4).

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай (ОАЭ)

Полуфинал

Россия — Испания — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Никоноров, 19; Федоров, 27 — Гомес, 9; Наварро, 18; Чики, 28; Медина, 29.

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