Сергей Базаревич: «Фридзон скоро будет в порядке»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич сообщил, что капитан команды Виталий Фридзон скоро будет в порядке. По его словам, статус Михаила Кулагина и Джоэля Боломбоя пока не определен.

— Статус Миши Кулагина и Джоэля Боломбоя будем оценивать в ближайшее время, — цитирует Базаревича сайт РФБ. — Виталию Фридзону в воскресенье дали отдохнуть после болезни. Думаю, он скоро будет в порядке. У многих ребят тут какой-то вирус «пригулял»: еще до вылета в Финляндию были проблемы у Евгения Валиева, Андрея Воронцевича", — приводит слова Базаревича официальный сайт Российской федерации баскетбола.

Напомним, Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Кореи.