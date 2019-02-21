20:46 21 февраля | Баскетбол — Чемпионат мира

Россия разгромила Болгарию "+44" в отборе ЧМ-2019

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Сборная России обыграла Болгарию в отборочном турнире чемпионата мира - 104:60. Самым результативным игроком в составе россиян стал форвард Дмитрий Кулагин, который набрал 16 очков.

Россия набрала 18 очков в 11 матчах и идет второй в турнирной таблице группы К. В том случае, если сегодня Финляндия не выиграет у Франции, наша команда квалифицируется в финальный турнир. 

Чемпионат мира 

Мужчины

Отборочный турнир 

Европа. 2-й раунд 

Группа K

Болгария - Россия - 60:104 (18:26, 12:26, 14:30, 16:22)

 

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